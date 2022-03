Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) aduce un omagiu dramaturgului, poetului, regizorului și actorului Radu Stanca cu prilejul împlinirii a 102 ani de la naștere, printr-o seri de recitaluri online.

În 5 martie, la ora 11:00, publicul va putea urmări un recital din opera poetului Radu Stanca, în interpretarea lui Constantin Chiriac, director general TNRS și președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

În 6 martie, la ora 11:00, este programat un spectacol online cuprinzând aproape 40 de recitaluri ale actorilor Naționalului sibian.

Evenimentele vor fi distribuite pa pagina de facebook și pe canalul de YouTube ale Teatrului.

Despre Radu Stanca

Radu Stanca (n. 5 martie 1920- d. 26 decembrie 1962), apreciat dramaturg, poet, eseist, regizor, actor, a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie a Universității „Regele Ferdinand” din Cluj, licențiat cu o disertație despre Problema cititului. Din 1943, a fost asistent la Catedra de Filosofie a culturii a lui Lucian Blaga; a făcut parte din Cercul literar de la Sibiu, a fost redactor responsabil al revistei Curțile dorului, a fost distins cu premiul Sburătorul pentru piesa de teatru Dona Juana și a colaborat la numeroase publicații ale vremii, între care Tribuna, Contemporanul, Viața românească.

În 13 februarie 1949, la Sibiu a avut loc premiera piesei „Căsuța din câmpie” de Samuil Marșak, prima piesă montată de Radu Stanca.

A fost regizor al Teatrului de Stat din Sibiu până în anul 1961, când a fost numit prim-regizor al Teatrului Național din Cluj.

De-a lungul activității sale la Sibiu, Radu Stanca s-a remarcat drept un regizor de marcă, punând în scenă numeroase producții apreciate de public, reușind să dezvolte și să pună în valoare un colectiv teatral bine închegat, afirmându-se ca un deschizător de drumuri pentru evoluția excepțională în timp a teatrului sibian care astăzi îi poartă numele.

PROGRAM RECITAL RADU STANCA:

5 martie, ora 11:00

Constantin Chiriac: Sunt cel mai frumos din orașul acesta, Ce să-ți aduc iubito de pe mare, Căzuse noaptea în cetate

6 martie, ora 11:00

1. Veronica Arizancu, Biblică, Prin urmare nu mă mai iubești

2. Vlad Robaș, Cântec de leagăn, De n-ar fi decât visul

3. Alexandru Gîlcescu, Argonautică

4. Alexandru Malaicu, Anacronism romantic

5. Adrian Matioc, Ciuta

6. Adrian Neacșu, Scara , Nu pentru orice taină

7. Arina Ioana Trif, Cea mai frumoasă floare, Trandafirul și călăul

8. Cătălin Neghină, Rugăciune, Trubadurul mincinos, Corydon

9. Dana Taloș, Numai noaptea, Cupa, Cântec de beție

10. Mihai Coman, De ce dai voie vântului, Toast

11. Florin Coșuleț, Aforisme pentru un actor tânăr! (din vol. Aqvarium)

12. Gabriela Pîrlițeanu, Nocturnă

13. Eduard Pătrașcu, Un cneaz valah la porțile Sibiului

14. Liviu Vlad, Atavism

15. Pali Vecsei, Penitență

16. Ștefan Tunsoiu, Arhimede si soldatul, Vulpea

17. Viorel Rață, Exercitiu in aer liber, Poem

18. Diana Fufezan, Cântec de toamnă

19. Ioana Cosma, Doti , Cina cea de dragoste, Balada studențească

20. Ioana Blaga Frunzescu Frunzele, In extremis, Lamentația Seherezadei

21. Emoke Boldizsar, Biblică – text în limba germană cu subtitrare în limba română

22. Fabiola Petri, Vizita, Fata si zmeu

23. Yannik Becker, Buffalo Bill,

24. Cendana Trifan, Papillon, Tristete de toamnă,

25. Codruța Vasiu , Despărțire

26. Iustinian Turcu, Regele visător

27. Raluca Iani, De-aș fi rege, Lamentatia Ioanei d’Arc pe rug, Sonet (Spuneai că niciodată n-o să piară)

28. Ali Deac, Gazel, Pan

29. Cristina Ghinieș Stoleriu, Zic și eu, Fata cu vioara

30. Cristian Stanca, Peisaj

31. Cristina Ragos, Ad INAMICOS, Soliloc

32. Daniel Plier și Johanna Adam, Zank und zwist auf dem Olymp – în limbile germană și română

33. Nicu Mihoc, Oare să fie drept

34. Mariana Mihu-Plier, Ars Doloris

35. Marius Turdeanu, Postalionul

36. Ofelia Popii, Simpozion

37. Serenela Mureșan și Mihai Coman, Silentium nocturn

38. Horia Fedorca, Adio la prieteni.