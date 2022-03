Hope and Homes for Children susține, în prezent, 210 copii din orfelinatele clasice sau familiale din Ucraina care au ajuns în România și au fost preluați de DGASPC București, Iași, Prahova și Brașov;

până acum, Fundația a oferit sprijin financiar, logistic și uman în valoare de peste 100.000 de Euro în procesul de acomodare și îngrijire a copiilor cu măsură de protecție din Ucraina, dar și prin intervenții de urgență în centrele de primire a refugiaților;

aproximativ 100.000 de copii instituționalizați sunt în acest moment în Ucraina, plasați în orfelinate clasice, de tip familial și în familii de plasament, rămași în fața războiului.

În contextul crizei umanitare din Ucraina, Hope and Homes for Children are ca prioritate susținerea copiilor care sosesc din orfelinatele ucrainene, prin acordarea de sprijin financiar, logistic și uman în procesul de acomodare și îngrijire a copiilor. În prezent, Fundația susține 210 copii ucraineni cu măsură de protecție ce au ajuns în România și au fost preluați de DGASPC București, Iași, Prahova, Brașov prin intervenții dintre cele mai diverse: de la transfer, la pregătirea centrelor în care sunt găzduiți (cu paturi, saltele, plăpumi, perne, lenjerie), asigurarea hranei, a produselor de primă necesitate, medicamente sau suport psihologic. În total, Hope and Homes for Children a oferit sprijin financiar, logistic și uman în valoare de peste 100.000 de Euro, de la începutul crizei umanitare.

În toată această perioadă, Hope and Homes for Children este în permanent contact cu autoritățile naționale și județene – ANPDCA, Consiliile Județene și DGASPC-uri – fiind în acest moment parte din Grupul operativ București, Sector 3 și Maramureș, pentru minorii neînsoțiți și cu măsură de protecție care ajung în România.

Zilele acestea, 43 de copii (cu vârste între 7 luni – 17 ani) dintr-un centru de plasament din Dnipro, 9 însoțitori și copiii acestora, au ajuns în Vama Sighetu Marmației după un drum de 26 de ore, unde au fost preluați de Hope and Homes for Children și transferați la un centru de zi și o casă familială din Iași. În parteneriat cu DGASPC Iași și DGASPC Maramureș, o echipă de intervenție a Fundației a fost în permanent contact cu echipa Hope and Homes for Children Ucraina, a asigurat preluarea și transferul copiilor și susține continuu capacitatea partenerilor instituționali de acomodare și îngrijire a minorilor – de la oferirea de paturi, saltele, lenjerie, la asigurarea de 4 translatori/zi, la suplimentarea resurselor de hrană, îmbrăcăminte/încălțăminte, produse de igienă și medicamente.

„Azi marcăm o aniversare neagră: o lună de la începutul războiului din Ucraina. Pentru noi, ca pentru milioane de alți români, implicarea a venit pur și simplu ca un imperativ uman. Când vedeam copiii trecând granița, când vedeam familii cu bagaje încropite, ne vedeam întrucâtva pe noi, vedeam ce am face noi dacă ar fi trebuit să ne împachetăm viața în câteva ore. Am început să ajutăm direct la graniță și am oferit cazare, transfer către restul Europei, medicamente. Dar și alinare, înțelegere și o vorbă bună. Vorba bună n-are nevoie de translator. În același timp, prioritatea noastră este să salvăm din calea războiului cât mai mulți copii din centre de plasament ucrainene. Îngrijim acum peste 200 de copii orfani din Ucraina. Mult mai mulți au nevoie de ajutor. Continuăm să ajutăm direct copii și familii vulnerabile din România – aceasta ne este menirea – însă în inima noastră am făcut loc și copiilor instituționalizați din Ucraina. Așa e normal, așa e uman.” declară Robert Ion, Director de Fundraising și Comunicare, Hope and Homes for Children România

Ajutor de urgență pentru Centrele de primire a refugiaților

De la începutul războiului, Hope and Homes for Children a acordat sprijin de urgență în centrele de primire a refugiaților ucraineni din vama Sighet și Siret oferind cazare, hrană perisabilă și neperisabilă, consumabile medicale și medicamente, produse de igienă, așternuturi, translatori, informații și consiliere de criză, asistență psihologică pentru peste 700 de copii și adulții însoțitori (în special mame). În prima săptămână de război, Fundația a organizat un transport de produse farmaceutice, consumabile medicale și medicamente fără prescripție în Ucraina, către spitalele din orașele Solotvyno și Ivano-Frankivsk; transportul a inclus și saci de dormit, saltele de neopren, produse igienico-sanitare și alimente neperisabile.

Toate acestea au fost posibile prin implicarea și sprijinul donatorilor individuali și a unui număr mare de companii care ni s-au alăturat în această perioadă. Vezi aici cine ne ajută să spunem: #SuntAici pentru copiii din Ucraina.

Parte din echipa Blue Dot, Vama Sighet și Siret

În această perioadă, Fundația se alătură autorităților și altor organizații nonprofit care fac parte din echipele Blue Dot din vămile Sighet (MM) și Siret (SV). Aici, echipele Fundației îi întâmpină pe refugiații ucraineni și se asigură că beneficiază de tot ajutorul disponibil în acest moment: transport, cazare, hrană, servicii medicale.

În vremuri de pace, Hope and Homes for Children se îngrijea de cei mai vulnerabili copii ai României: copiii din orfelinate și cei în risc de a fi separați de părinți. Peste 60.000 de copii am ținut acasă și am scos din orfelinate, în aproape 25 de ani de intervenții. Azi, cu ajutorul vostru, continuăm să avem grijă de ai noștri, dar și de cei mai vulnerabili copii din Ucraina: cei fără părinți. Iar cu cât suntem noi mai mulți, cu atât putem să îi salvăm pe cât mai mulți din calea războiului.

Aflați mai multe despre cum puteți contribui, pe: hopeandhomes.ro/ucraina/