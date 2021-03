Consilierul local PMP Anca Gîtlan și-ar fi dorit să fie concurență pentru funcția de arhitect șef al Sucevei. La concursul organizat de municipalitate există un singur candidat. Este vorba despre arhitecta Ana Munteanu, consiliera viceprimarului USR Teodora Munteanu. Proba scrisă a concursului este programată pe 5 aprilie, începând cu ora 10.00. Prezentă în studioul Radio Top, Anca Gîtlan a declarat: „Nu-mi explic de ce nu s-au înscris mai multe persoane la concurs, mai ales că în zona online văd foarte multe luări de poziții pe partea de urbanism. Este foarte ușor să ne dăm că părerea. Mi-ar fi plăcut să văd cu adevărat un concurs pentru postul de arhitect șef al municipiului Suceava. Întotdeauna, concurența naște și excelență, la un moment dat. Pentru că suntem nevoiți să evoluăm concurând cu cineva și să dăm ce avem mai bun. Însă, mă și revoltă faptul că suntem foarte buni la dat cu părerea pe online și la criticat cât de mult putem. Iată, s-a scos la concurs postul de arhitect șef. De ce nu s-au înscris mai mulți?” Arhitectul șef al Sucevei va avea un salariu net de 8.400 de lei.

