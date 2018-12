“Am luat cămașa cu mult înainte să ne fi apucat de film – strângeam diverse obiecte de recuzită și am dat peste ea întâmplător. Ne-a plăcut atât de mult încât am făcut-o element central în toate cele 4 variante ale filmului, și am folosit-o ca legăturăîntre lumea reală și virtuală.” – Ingrid Enache, regizoare la Super 2017 și 2018 și fostă ambasadoare Super

“Obiectul cu care asociez experiența producției filmului „Three on a Match” este un creion, cu care am animat aproape întregul desen. În fiecare zi vedeam cum se micșora considerabil, cu fiecare urmă de grafit pe care o lăsam, până a ajuns la mărimea actuală. Este probabil obiectul pe care l-am folosit cel mai consistent, de la început până la sfârșitul producției, care a durat 6 luni.” – Vlad Acatincăi, regizor adolescent la Super 2017 și 2018

Fie că e vorba de un creion, o cămașă, o banană sau o jachetă pe care scrie “Italia”, fiecare regizor adolescent de la Super are o grămadă de amintiri cu experiența producției de film. Ție ce o să-ți amintească de filmul pe care ni-l trimiți?

Dacă ești la liceu și vrei să îți vezi filmul proiectat pe marele ecran, ai timp până pe 1 martie să ne arăți scurtmetrajul tău! Iar pe cei care încă n-au făcut un film, îi încurajăm să se apuce cât de repede și să termine la timp pentru a-l înscrie la festival.

Pentru regulamentul complet și înscrieri, intră pe site:

http://www.superfestival.ro/newsupersite/2018/11/27/inscrie-ti-filmul-la-super-2019/

Și dacă vrei să afli mai multe povești din spatele filmelor Super de anul trecut, stai cu ochii pe Instagramul Super: @superfilmfestivalși pe Facebook-ul nostru: facebook.com/superadolescentii.

Super este cel mai mare festival din România unde se proiectează filme făcute de adolescenți. Festivalul e organizat de tineri, cu puțini adulți implicați – s-a născut în 2013, din dorința unor regizori adolescenți de a avea un loc unde să își arate filmele, unde să se exprime. În iunie 2018 a avut loc ediția a 6-a, la Cinemateca Eforie – cu peste 50 de scurtmetraje naționale și internaționale proiectate în 16 orașe din țară, ateliere de film, fotografie, poezie și creative writing, 2 proiecții Super Warm-Up, o expoziție de artă și petreceri.

