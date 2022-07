Dacă simți că desenele, colajele, fotografiile și tot ce ține de lumea aceasta a experimentelor vizuale ce stau pe biroul tău, au nevoie să fie relevate lumii, asta e șansa ta (și a lor)! Așa că înscrie-ți și tu arta pentru a fi expusă în cadrul expoziției Super10!

Ținem să menționăm că mediile de exprimare se limitează doar la imaginația ta. Suntem deschiși la instalații, video art (pe ecran), postere, artă textilă (cusături), ilustrații (în digital sau pe foi), desene, animații, chiar și intervenții pe fotografie, colaje și scris! Mână liberă la artă, fiindcă spațiul de expoziție permite lucrări mari.

Așadar, așteptăm lucrările tale, să le admirăm și să le facem poze în cadrul ediției aniversare Super Festival! Fă-ți curaj și hai cu mapa.

Orice fel de artă este acceptată, în orice tehnică. Expoziția va fi curatoriată de Luana Cloșcă și Luca Florian și va avea loc în București, în cadrul Festivalului de Artă Făcută de Adolescenți Super între 28 august și 04 septembrie 2022.

Formularul se găsește aici: – https://www.superfestival.ro/2022/06/17/call-expozitie-2022/

Te poți înscrie până pe 23 iulie.

FOR UKRAINIAN REFUGEES: if you are aged 14 -19 and would like to apply to the Super exhibition with your art, contact us at lucaflorian@superfestival.ro and luana.closca@superfestival.ro.

Toți artiștii trebuie să aibă între 14 și 19 ani și să nu fi terminat liceul, sau să dea bacul în 2022 . Te rugăm să completezi formularul cu atenție și să trimiți toate datele cerute. Completează formularul o singură dată pentru toate lucrările trimise. Sunt binevenite lucrările artiștilor din România și Republica Moldova.

În funcție de numărul de participanți, Super va asigura ori o parte ori întreaga sumă necesară pentru cazarea și transportul participanților din afara Bucureștiului. Super va suporta costurile imprimării fotografiilor și lucrărilor de artă digitală și vom încerca să facem rost de echipament în cazul lucrărilor sound/video. Dacă ne place proiectul tău, o să facem tot ce putem să poată fi expus. În cazul lucrărilor care trebuie trimise fizic, ele vor trebui expediate către București în cel mai scurt timp după anunțarea selecției. Îți vom scrie noi adresa și datele exacte pentru a le putea expedia către noi la timp. Te poți înscrie și doar cu o idee de proiect sau cu lucrări în lucru.

Rezultatele selecției participanților vor fi comunicate la scurt timp, prin e-mail.

Dacă ceva din formular nu îți este clar, sau ai vreo întrebare, te rugăm să ne scrii.