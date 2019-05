Daca esti si tu printre una din fericitele femei care nu pot parasi un magazin pana nu-si cumpara cel putin un nou ruj sau poate un parfum, sa stii ca vei fi incantata de ceea ce vei citi mai jos. De la an la an, din ce in ce mai multe femei apeleaza la saloanele estetice pentru tot felul de tratamente de infrumusetare.

Insa te-ai gandit vreodata ce sume cheltuie cu adevarat un om mediu pe cosmetice?

Studiile arata cifre cu adevarat incredibile. Specialistii spun ca vanitatea si superficialitatea costa. Cat a ajuns sa coste in medie cosul de cumparaturi al unei pasionate de beauty? Conform unui nou chestionar aplicat de Skin Store la peste 3000 de femei din Statele Unite, o femeie va cheltui pentru produsele de ingrijire a fetei peste 300.000 de dolari in intreaga sa viata. O femeie va cheltui astfel cel putin 5 dolari in fiecare zi pentru cosmetice.

Asta in timp ce in Romania cheltuiala medie pe produse de ingrijire personala nu depaseste 5 euro lunar in unele cazuri, releva un studiu al specialistilor in 2017.

Care sunt statele din America unde se cheltuie cel mai mult pe cosmetice?

Bineinteles ca Statele Unite ale Americii detin topul cheltuielilor in ceea ce priveste cosmeticele. In New York sau in West Virginia, o femeie cheltuie in medie aproximativ 11 dolari doar pe produsele pentru ingrijirea fetei, zilnic.

Prin comparatie, o femeie britanica va cheltui aproximativ de 4 ori mai putin pe aceleasi produse, ajungand sa plateasca circa 3 dolari pe produsele zilnice de ingrijire a fetei.

Iar in Romania statistica spune ca, desi piata de cosmetice este in crestere, iar cheltuielile romanilor cresc de la an la an in acest domeniu, o femeie din Romania nu va cheltui mai mult de 50 dolari, in medie, pe an, asta insemnand sub 0,5 dolari pe zi.

De ce cheltuie femeile din State atat de mult in comparatie cu Romania?

Pe langa faptul ca puterea de cumparare este cu totul alta in State fata de Romania, femeile americanilor mai au o dilema care le determina sa cheltuie atat de mult pe cosmetice si pe infrumusetare.

Acestea au raspuns intr-un numar covarsitor de peste 50% ca nu sunt increzatoare in a crea un contact vizual cu alta persoana, daca nu sunt machiate si nu au impresia ca se afla in cea mai buna forma a lor.

Asadar, aspectul superficial si frumusetea afisata in fata celorlalti a inceput sa devina o cauza majora in cheltuielile femeilor in ceea ce priveste produsele de cosmetica. Peste 5 din 10 femei nu apeleaza la saloane de profil pentru ca au probleme reale si vor sa scape de ele, ci doar pentru ca vor sa fie mai frumoase, sa fie mai bine ingrijite.

