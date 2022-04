Premiate la Berlinale și aplaudate la Cannes, recompensate cu distincții importante la San Sebastián și apreciate de juriul de la Veneția, primele titluri confirmate anul acesta în selecția oficială TIFF marchează revenirea pe marele ecran a unora dintre cei mai apreciați cineaști ai momentului. Între 17 și 26 iunie, spectatorii vor avea ocazia să le urmărească la Cluj-Napoca, în premieră în România, la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Începând de astăzi, cinefilii pot achiziționa în avans abonamentele #TIFF2022, disponibile în ediție limitată pe www.tiff.ro

Direct de la Berlinală, unde a intrat în istorie ca prima peliculă în limba catalană recompensată cu Ursul de Aur, vine la TIFF 2022 Alcarràs (r. Carlei Simón) povestea emoționantă a unei familii de cultivatori de piersici, pe cale să piardă totul. Filmul va fi distribuit în România de Bad Unicorn. Great Freedom (r. Sebastian Meise) aduce în premieră la Cluj o poveste puternică din Germania postbelică, despre un tânăr care ajunge după gratii în mod repetat din cauza orientării sale sexuale, plasată în afara legii. Filmul a făcut furori în 2021 la Cannes, unde a fost distins cu Premiul Juriului Un Certain Regard.

Regizoarea Ildikó Enyedi, câștigătoarea Ursului de aur din 2017 cu Despre trup și suflet, se întoarce la TIFF cu The Story of My Wife, o poveste despre modul în care teama și gelozia pot distruge o relație, prezentată în premieră la Cannes. La aceeași ediție a prestigiosului festival s-a văzut în 2021 și Vortex, considerat de publicația Screen International ,,cel mai matur film al regizorului Gaspar Noé’’, despre un cuplu de vârstnici care-și trăiește ultimele zile într-un apartament din Paris. Distins cu Premiul Zabaltegi-Tabakalera la San Sebastián, filmul este distribuit de Independența Film.

După tulburătorul Safari, regizorul austriac Ulrich Seidl, prezent în 2017 la TIFF, revine în secțiunea Fără Limită cu Rimini, o poveste intensă dintr-o stațiune din Italia, prezentată în premieră la Berlinală. Javier Bardem este protagonistul The Good Boss, cea mai recentă producție a multi-premiatului regizor spaniol Fernando Léon de Aranoa, invitat la ediția din 2011 a festivalului. Cu nu mai puțin de 20 de nominalizări la Premiile Goya, pelicula a fost desemnată Cel mai bun film și a cucerit cinci alte premii importante.

Pentru rolul impresionant din L’événement, Anamaria Vartolomei a fost distinsă cu titlul de Cea mai promițătoare actriță la ediția din acest an a Premiilor César, în timp ce Audrey Diwan a fost nominalizată la Premiile BAFTA pentru Cea mai bună regie. În La Croisade, cel mai nou film al regizorului francez Louis Garrel, un copil vinde obiectele de valoare ale familiei pentru a susține în secret un proiect de mediu din Africa. Ambele filme se vor vedea în premieră în România la TIFF 2022, distribuite de Independența Film.

Documentarul Alis completează colecția de supernove incluse anul acesta în selecția oficială a festivalului, cu povestea a zece tinere instituționalizate din Columbia. O co-producție Chile-România, filmul realizat de Clare Weiskopf și Nicolas van Hamelryck a fost distins anul acesta la Berlinală cu Ursul de Cristal și Teddy Award. Tot de la Berlin vine și The Passengers of the Night, noul film al regizorului Mikhaël Hers, cu fermecătoarea Charlotte Gainsbourg, care va surprinde în acest an și în rolul de regizor. În Jane by Charlotte, cineasta o urmărește pe mama sa, actrița Jane Birkin, dintr-o perspectivă nouă, oferind spectatorilor o imagine inedită a relației mamă-fiică.

În 2019, regizorul turc Selman Nacar prezenta la TIFF Between Two Dawns, în cadrul platformei de coproducție Transilvania Pitch Stop. Anul acesta, pelicula recent prezentată în premieră la San Sebastián se va vedea pe marele ecran, la cea de-a 21-a ediție a festivalului, distribuită în România de Transilvania Film. În premieră națională va rula și Il buco (r. Michelangelo Frammartino), pelicula premiată la Veneția, impresionantă din punct de vedere vizual, în care un grup de tineri speologi explorează grote nemaiatinse de oameni.

Cele mai premiate filme ale momentului vor putea fi urmărite la TIFF 2022 în baza abonamentelor TIFF Card, disponibile de astăzi online, în ediție limitată, pe platforma Eventbook.