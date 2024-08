După ce a învățat să cânte la tobe de la zero, seara trecută Chris Hemsworth s-a alăturat prietenului său, cantautorul Ed Sheeran, câștigător al premiului GRAMMY®, pentru a interpreta pentru prima dată piesa „Thinking Out Loud” în fața unui public de aproximativ 70 000 de fani în București. Provocarea de a învăța să cânte la un instrument, menită să stimuleze creierul, a fost filmată pentru cel de-al doilea sezon al serialului original Disney+ de la National Geographic, DINCOLO DE LIMITE CU CHRIS HEMSWORTH (LIMITLESS WITH CHRIS HEMSWORTH), care va apărea în 2025.

Pe parcursul noului sezon al serialului DINCOLO DE LIMITE, Chris explorează fizic și mental o serie de probleme universale cu care oamenii din întreaga lume se confruntă zilnic: durere, frică, tulburări cognitive și conexiuni sociale. Îndrumat de experți de renume mondial, mentori și lideri spirituali, el va călători până la capătul lumii pentru a descoperi cele mai recente idei științifice și a descifra câteva dintre cele mai bine păstrate secrete ale lumii pentru a trăi o viață mai bună. Primul sezon din serialul DINCOLO DE LIMITE este deja disponibil pe Disney+.

Pentru cel de-al doilea sezon din DINCOLO DE LIMITE, producători executivi sunt Tom Watt-Smith și Jane Root, iar Arif Nurmohamed este co-producător executiv pentru Nutopia. Creatorii Darren Aronofsky și Ari Handel de la Protozoa Pictures revin la producția executivă, iar Chris Hemsworth, Ben Grayson și Brandon Hill sunt producători executivi pentru Wild State. Pentru National Geographic, Bengt Anderson și Simon Raikes sunt producători executivi, iar Tom McDonald este vicepreședinte executiv al Global Factual and Unscripted Content.

Interpretarea surpriză a lui Chris Hemsworth a avut loc pe Arena Națională din București, în cadrul celui mai nou turneu al lui Ed Sheeran, the +–=÷x tour.

Al doilea sezon al serialului original Disney+ de la National Geographic, DINCOLO DE LIMITE CU CHRIS HEMSWORTH va avea premiera în 2025.