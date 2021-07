Cei doi suceveni supraviețuitori ai cumplitului accident produs duminică dimineață la ieșirea din localitatea băcăuană Răcăciuni, tatăl Florin Huluță și fiul său de patru ani Matei-Alexandru vor fi transferați astăzi de la Spitalul Județean Bacău la Spitalul Județean Suceava. În carnagiul de la Răcăciuni Florin Huluță și-a pierdut soția de 34 de ani și doi copii de trei luni respectiv 7 ani care vor fi înmormnântați joi, 29 iulie, la Suceava. ”Vreau să-i mulțumesc domnului secretar de stat raed Arafat cu care am colaborat foarte bine în ziua accidentului dar și doctorului Alexandru Calancea care a ținut legătura cu spitalul din Bacău pentru a ne ține la curent cu starea supraviețuitorilor. Azi am vorbit din nou cu domnul Calancea și cu domnul Lăzăreanu de la Serviciul Județean de Ambulanță și mi-au spus că trimit o ambulanță după Florin Huluță și fiul lui ca să-i aducă la Spitalul Județean Suceava. Noi Primăria am ajutat cu 25.000 de lei familia îndoliată. Le transmitem sincere condoleanței”, a declarat astăzi primarul Ion Lungu.