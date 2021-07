În fiecare zi de marți, salvamontiștii dorneni însoțesc gratuit turiștii pe munte. Pe 13 iulie, salvamontiștii au mers pe traseu împreună cu turiști din Coreea, București, Arad și Timișoara. Traseul ales a fost următorul: Vatra Dornei – Schitul Sfîntul Nectarie – Vîrful Bîrnărel, strada Căprioarei – Vatra Dornei. Proiectul derulat de Salvamont Vatra Dornei se intitulează „Rătăcește-te de griji cu noi în Țara Dornelor!”. Încă de luna trecută, șeful salvamontiștilor dorneni, Petru Ariciuc, a vorbit la Radio Top despre această activitate menită să atragă cît mai mulți turiști. El spunea: „După 1 iulie, în fiecare zi de marți, turiștii vor fi însoțiți gratuit pe un traseu. Funcție de numărul de turiști, de pregătirea fizică a acestora, mergem cu ei pe munte. Dacă vor fi mai mulți turiști, vor fi abordate 2-3 trasee, cu vizite la stînă, degustare la o stînă turistică, vizitarea unor puncte de belvedere. Atunci cînd merg cu cei de la Salvamont și de la Centrul de Informare Turistică, turiștii beneficiază de un ghidaj adevărat pe munte: le prezentăm floră, faună…”

