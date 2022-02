Lucrătorii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiunilor de serviciu pe raza comunei Izvoarele-Sucevei, au oprit pentru control autovehiculul care circula pe D.J. 175, condus de un bărbat din satul Bobeica, care se afla sub influența băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la Spitalul din Câmpulung Moldovenesc, unde cu consimțământul său i s-au prelevat două mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, cu respectarea prevederilor legale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”.

