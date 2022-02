Un copil din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a avut parte de o surpriză de proporții sâmbătă, 19 februarie când a împlinit 10 ani. Polițiștii suceveni în frunte cu purtătorul de cuvânt, Ionuț Epureanu, au descins în cartier cu autospeciala Serviciului de Acțiuni Speciale și i-au adus sărbătoritului un tort și o diplomă prin care i-a fost acordat titlul de ”Micul Polițist”. ”Iannis Matei Dumitrașcu este un băiat din cartierul Burdujeni care ieri a împlinit 10 ani. În plus, este un elev de nota 10 a cărui dorință (cel puțin acum) este de a deveni polițist. Ieri și-a organizat ziua de naștere cu câțiva colegi și învățătoarea sa. Părinții ne-au rugat să îi facem o surpriză și nu poți sa refuzi un copil. Momentul s-a transformat însă intr-o surpriză pentru toți, inclusiv pentru noi. În fața blocului în care locuiește Iannis și unde am venit cu autospeciala Serviciului de Acțiuni Speciale s-au adunat atât sărbătoritul, familia acestuia, doamna învățător și invitații, dar și ceilalți copii și chiar adulți din blocurile din zonă. Harmalaie, copii bucuroși, atmosfera zilelor de naștere de altă dată când nu existau gadgeturi. Partea cea mai bună a fost că părinții sărbătoritului au mutat platourile cu prăjituri afară. Ca polițiști ne-am simțit fericiți pentru ca am putut oferi micuțului un moment pe care și-l dorea, dar în egală măsura că am recreat involuntar atmosfera simplista dar plină de entuziasm de altă dată: ziua de naștere din fața blocului unde participă și se bucura toată lumea”, a relatat Epureanu.