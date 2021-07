Poliţia Suceava le-a făcut o surpriză mai mult decât frumoasă copiilor unui poliţist căzut la datorie. De ziua lui, fiul poliţistului, în vârstă de nouă ani, a primit cadouri şi o diplomă de excelenţă pentru titlul „Micul Poliţist” din partea IPJ Suceava. După vizita la familia poliţistului, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Suceava, Ionuţ Epureanu a declarat „Ne câștigăm veșnicia prin ce lăsăm pe Pământ.

SORIN VEZETEU, polițistul căzut la datorie cu patru ani în urmă trăiește prin cei doi copii minunați cărora le-a insuflat valorile în care a crezut și pe care le-a apărat cu prețul vieții.

ARIANA și DENIS cresc pe zi ce trece și fac cinste numelui tatălui lor.

DENIS împlinește 9 ani și astăzi am petrecut în familie, cu mici surprize și multe emoții.

O FAMILIE mare a POLIȚIȘTILOR și a oamenilor cu drag de valori și principii.

La mulți ani Denis VEZETEU!”.