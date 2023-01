La data de 18 ianuarie orele 02:00, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier a oprit pentru control pe strada Slătioarei din municipiul Suceava, autoturismul condus de un bărbat de 25 de ani din comuna Șcheia. În urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date, s-a constatat faptul că, bărbatul de 25 de ani are permisul de conducere suspendat pentru abateri la regimul rutier. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere” , ce va fi soluționat procedural.

