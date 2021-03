Faimoasă și controversată, Alexandra Stan (31 de ani) a făcut dezvăluiri de senzație după experiența de la „Survior România”. Încă de la venirea în țară, cântăreața a amenințat că va spune tot adevărul despre colegii ei din junglă, făcând o declarație surprinzătoare. „Mă bucur că am plecat din acel cuib de șerpi!”, a spus Alexandra, potrivit click.ro.

Invitată miercuri (3 martie) în emisiunea Teo Show, fosta faimoasă a nominalizat ”șerpii” din echipa Faimoșilor, în viziunea ei. „Eu m-am ofticat pentru că, la un moment dat, voiam să merg acasă. Eu le-am zis să mă voteze și ei nu mă votau, dar când aveam un blocaj mă puneau ca la școală, mă judecau că sunt praf. Când venea consiliul însă, ei nu mă votau pe mine, se votau între ei. Politicile astea de alianță trebuiau făcute mai târziu. Noi ne scoteam pe noi, în loc să-i scoatem pe Războinici. Mi-a părut rău când am plecat. Ce e la tv e doar o mică parte din ce se întâmplă acolo. Mă bucur că am plecat din cuibul ăla de șerpi. Eu nu am fost o persoană care să facă strategii. Moroșanu e așa, Majda e așa, Jador, sunt persoane care știu cu ce se mănâncă reality-show-ul. Percepția mea e că ei sunt falși, de față cu noi ziceau ceva, în fața camerelor, altceva. Și ei mă făceau pe mine prefăcută”, a declarat vedeta, la Teo Show, la Kanal D, conform sursei citate.

