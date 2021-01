Interpreta hitului „Cine pe cine” a plecat încrezătoare în Republica Dominicană, la „Survivor România”, reality-showul de la Kanal D, însă a fost prima Faimoasă eliminată din concurs. Din cauză că nu este o sportivă desăvârșită, a problemelor de adaptare și a celor de sănătate, a dorului de casă, Amna nu a făcut față probelor sportive. Cu toate acestea, ea nu se poate întoarce în România, potrivit click.ro.

„Starea mea de sănătate nu a fost ok. Am ieșit din spital. Nu plec încă spre țară, sunt sub un tratament și nu am voie să zbor atâtea ore. Organismul meu nu poate suporta în momentul de față atâtea ore de zbor. Această este decizia doctorilor. Voi mai sta câteva zile până când mă voi pune pe picioare suficient de mult pentru a face această călătorie înspre țară și să mă întorc la familia mea, de care îmi este foarte foarte dor”, a povestit Amna într-un instastory, potrivit sursei citate.

