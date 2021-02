Georgiana de la Survivor România 2021 a ajuns în România, după ce a fost eliminată din cadrul competiției. Faimoasa a oferit primele declarații, direct din aeroport, potrivit click.ro.

„Îmi era foarte dor, mă bucur că a ieșit Republica Dominicană de pe listă. Îmi era frică să nu stau în carantină, pentru că vreau să ies, să mă plimb. Practic am intrat în civilizație. Când m-am dat jos din avion și am văzut ce frig e afară, am rămas șocată. Telefonul și mâncarea mi-au lipsit. Și prietenii, sigur, pentru că erau persoane pe care nu le cunoșeteam și erau tensiuni. Musty mă provoca foarte mult în spatele camerelor, știa că eu am problema asta cu tatăl meu și că vreau să îl caut și mă provoca, începea să spună tot felul de jigniri la adresa mea și nu suportam, adică l-am simțit că mă dă la o parte și că nu mă suportă și i-am spus. Nu înțelegeam ce are cu mine, că nu i-am făcut nimic. Nu e ca și cum aveam ceva cu el, el avea ceva cu mine. Mă vorbea pe la spate. Am simțit că nu este corect, că am multe de arătat și m-am rugat la Dumnezeu în fiecare zi și m-a ajutat și tocmai la Faimoși în echipă. Mi-am dorit foarte, foarte mult, i-am simpatizat de la încept. Unii dintre ei au caractere deosebite”, a declarat Georgiana în aeroport, conform sursei citate.

