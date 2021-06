Faimoșii au rămas fără un om în ediția Survivor România difuzată duminică seara, la Kanal D. După un schimb de replici mai dur cu cu Elena Marin, Raluca Dumitru a fost nominalizată de aceasta și, pentru că a avut cele mai puține voturi din partea publicului, a părăsit competiția, notează click.ro.

„Nu știu ce să zic. Mă bucur că am făcut parte din această experiență. Este o experiență de neuitat în care am învățat foarte multe și sper să rămânem așa și acasă. Să nu ne schimbăm că trec două luni și apoi revenim la noi cum eram înainte. Am venit într-un moment în care nu eram mulțumită, nu știam ce pe care drum s-o iau și acum tind să cred că sunt norocoasă cu ce am acasă. Mă consider o persoană norocoasă”, a spus Raluca Dumitru, potrivit sursei citate.

