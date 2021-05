În urmă cu câteva luni, mai aproape de debutul competiției Survivor România 2021, între Faimoșii Zanni și Elena Marin a pornit un conflict care a ars mocnit până acum. Dansatoarea l-a acuzat pe cântăreț că i-a furat proviziile de mâncare, însă el a negat. Până în ediția din 7 mai, când a recunoscut că el a fost de vină prima dată când i-a dispărut mâncarea Elenei, potrivit click.ro.

„Înainte să arăt cu degetul către altă persoană, trebuie să-mi iau așchia de pe suflet. Îmi e greu să spun treaba asta, dar o voi spune. În urmă cu trei luni de zile, am găsit în lada din camp o porție de mâncare. M-am uitat stânga-dreapta, nu era nimeni acolo și am zis să mă abțin, dar îmi ghiorțăia mațul. Era într-un loc în care umblă toată lumea și, după mine, era vina celui care a pus-o acolo. După 9 ore, Elena a observat că îi lipsește mâncarea și, fără să știe că eu am fost acela, a dat direct vina pe mine și m-am simțit jignit. Deci chiar dacă nu o luam eu, tot pe mine ar fi dat vina. Și n-am zis nimic prima oară. După câteva zile am făcut pace, am mințit-o că nu eu am luat.”, a spus Zanni în fața lui Daniel Pavel și a tuturor concurenților, conform sursei citate.

