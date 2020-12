Survivor România 2021 se anunță o competiție spectaculoasă, ținând cont de numele pe care le vedem pe lista concurenților. Kanal D a anunțat încă 3 vedete care se vor lupta în show-ul care se va filma în Republica Dominicană, notează click.ro.

Încă trei concurenți sunt aruncați în „arena” din junglă Republicii Dorminicane. Culiță Sterp, Ana Porgras și Zannidache Edmond se alătură Faimoșilor deja anunțați – Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna și Roxana Nemeș.

Supranumit „Banderas de România”, datorită aspectului fizic și șarmului care îl caracterizează în orice împrejurare, Culiță Sterp a acceptat provocarea “Survivor” și este pregătit să dovedească, pe traseele din Republica Dominicană, că are, pe lângă talent artistic, adevărate abilități sportive și de supraviețuire. Ana Porgras este una dintre fetele de aur ale gimnasticii românești. Are în palmares zeci de medalii, inclusiv o medalie de aur la bârnă, la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2010. Zannidache Edmond, alintat de prieteni și de fani „Zanni”, este un reprezentant foarte iubit al tinerei generații de artiști, lansați de Alex Velea, în proiectul – „Golden Boy Society”. În vârstă de 23 de ani, grec de origine, Zannidache are o poveste de viață impresionantă, mai scrie sursa citată.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/survivor-romania-2021-culita-sterp-o-fosta-gimnasta-si-protejatul-lui-alex-velea-pe