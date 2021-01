Jador este unul dintre cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor a sezonului doi Survivor România. Tânărul în vârstă de 25 de ani a devenit foarte cunoscut în lumea muzicală în ultimii ani și a avut colaborări pe bandă rulantă, notează click.ro.

Artistul a dezvăluit că a venit la Survivor România 2021 pentru a o uita pe fosta lui iubită. Cea care l-a consolat pe cântăreț a fost Amna, care a trecut printr-un divorț dureros, după nouă ani de căsnicie. „Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult ca pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă… Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea. Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile. Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gandeste la mine si la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie ca un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă”, a dezvăluit Jador, în al doilea episod de la Survivor România, potrivit sursei citate.

