După aproape trei luni petrecute în Republica Dominicană, Grațiela Duban a fost eliminată din emisiunea-concurs „Survivor”, de la Kanal D, prezentată de Dan Cruceru. Soția lui Andrei Duban a oferit, în exclusivitate pentru Click!, un interviu în care a vorbit despre soțul și fiul ei, despre pofte și despre izolare.

Click!: Grațiela, povestește-ne despre cum a fost revenirea în țară, revederea cu fiul și cu soțul tău.

Gratiela Duban: Revenirea la lumea normală a fost puțin șocantă, am dat peste o altă <junglă> dominată de un virus care circulă, și de toată lumea purtând măști și mănuși chirurgicale. Pe drumul de întoarcere acasă am avut mare grijă, am primit la plecare, de la echipa de producție, măști, mănuși și gel dezinfectant. Echipa de producție a făcut în așa fel încât totul să se desfășoare în maximă siguranță. Când l-am vazut pe Andrei la poartă, am avut aceleași emoții ca la începutul relației, iar în momentul când m-a văzut și m-a luat în brațe, tremura cu totul și el. Revederea cu fiul nostru, Armin, a fost una extrem de emoționantă. Am plâns de fericire. E frumos să fii iubit. Uitasem cum este să fii iubit.

