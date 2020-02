O profesoară în vârstă de 32 de ani din Suceava, care s-a reîntors recent din China este suspectă de infecție cu coronavirus. Femeia se află la Spitalul Județean Suceava, acolo unde este internată, având simptome de gripă. Profesoara din Suceava s-a întors din China pe data de 30 ianuarie 2020. Ea a fost în provincia Kunming din China. Femeia urmează să fie transferată astăzi la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași.

