Nu mai sta morocanos ca nu pleci nicaieri de Sarbatori, pentru ca iti aducem distractia acasa. Ne luam angajamentul sa incercam sa fim amuzanti in fiecare zi din ianuarie. In decembrie, iti livram o gluma pe zi, pentru a-ti pastra moralul ridicat in pandemie. Daca vrei sa o primesti pe adresa ta de e-mail, frumos impachetata si legata cu funda, ca pentru un cititor special ce esti, te poti abona in pagina campaniei. Daca nu, vei vedea cum apar glumele noaste in fiecare zi, una cate una ca ciupercile dupa ploaie in pagina dedicata, adica pagina de aici.

Speram sa iti placa glumele noastre si mai speram ca si pe noi sa ne tina inspiratia toata luna. Stai, nu trebuia sa scriem ultima parte. Delete, delete!

Sustine campania #oglumapezi, distribuie acest material pe retelele de socializare si viziteaza-ne zilnic sa vezi daca am reusit sa facem gluma noua sau nu!

#sustineumorul #oglumapezi #selfieromanesc

De ras stim ca o sa razi. Fie cu noi, fie de noi. Dar nu-i nimic, ca rasu-i bun. Uite la ce ajuta:

Rasul e cel mai bun medicament

Asa se zice, dar sa stii ca tot trebuie sa iti iei tratamentul prescris de doctor. Mergi inainte si cu rasul si cu marul ala care tine medicul departe, dar si cu tratament, daca urmezi unul recomandat de medic. Si acum ca am reusit sa evitam o situatie similara cu cea generata de antivaccinisti, iti spunem ca rasul ne ajuta sa ne relaxam, sa devenim mai calmi, efectiv ne destinde tot corpul. Cica o buna repriza de ras ne lasa corpul relaxat pentru 45 de minute. Si asta nu e o gluma.

Rasul ajuta sistemul imunitar

Da, si noi radem tot timpul si nu racim niciodata. Hapciu! In fine, mai racim uneori. Oricum, e clar ca rasul functioneaza. L-ai vazut vreodata pe Mos Craciun stranutand? S-ar rasturna sania si ar pierde cadourile. De asta rade intruna, sa se mentina sanatos.

Rasul te ajuta sa traiesti mai mult

Un studiu arata ca oamenii cu un simt al umorului dezvoltat traiesc mai mult decat cei fara simtul umorului. Deci iata inca un motiv sa razi la glumele noastre.

Mai sunt avantaje, dar ne grabim sa scriem glumele. Acus se face 1 decembrie si nu vrem sa fim in intarziere.

Despre Selfieromanesc.ro

Selfieromanesc.ro e un site de umor si pamflet creat din dorinta de a ingrosa randurile paginilor de internet. Si iata ca am reusit sa realizam ceea ce ne-am propus. Totusi, pentru ca nici pana in ziua de azi nu am fost descoperiti, ne-am gandit sa demaram o campanie de constientizare a importantei pamfletului, a glumelor si a autoironiei in viata romanilor. Asa ca nu mai puneti pamfletul si ironia la colt. Radeti din toata inima, ca nu-i adevarat ce se zice, rasul nu ingrasa.

Unde ne gasesti:

Am scris mai sus, dar daca nu ai fost pe faza iti mai lasam link-ul o data: vezi aici pagina.