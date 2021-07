În perioada 23-25 iulie cadrele Serviciului Rutier, împreună cu cele de la formaţiunile de profil din teritoriu, au desfăşurat o acţiune pe linia combaterii excesului de viteză, cât şi constatarea şi sancţionarea altor genuri de abateri generatoare de evenimente rutiere grave, ocazie cu care au fost aplicate 349 sancţiuni contravenţionale în valoare de 161.558 lei.

În cadrul acţiunii poliţiştii au reţinut în vederea suspendării 51 permise de conducere, au retras 14 certificate de înmatriculare şi au constatat 2 infracţiuni la regimul rutier.

În aceeași perioadă cadrele Serviciului Rutier şi cele ale formaţiunilor de profil din teritoriu, au organizat şi executat pe raza de competenţă acţiuni specifice pe linia depistării şi sancţionării conducătorilor auto care conduc autovehicule după ce au consumat băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive, ocazie cu care au fost testaţi cu aparatul etilotest 697 conducători auto şi aplicate 129 sancţiuni contravenţionale în valoare de 62.765 lei.

În cadrul acţiunii poliţiştii au reţinut în vederea suspendării 20 permise de conducere, au retras 10 certificate de înmatriculare şi au constatat 25 de infracţiuni la regimul rutier.