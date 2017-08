Câteva sute de armeni din țară dar și din străinătate precum și credincioși din alte confesiuni au participat duminică la Hramul Mănăstirii Hagigadar din municipiul Suceava cunoscută și sub numele ”Mănăstirea Dorințelor”. Liturghia a fost oficiată de PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, alături de preoții armeni, de față fiind prezent ca în fiecare an președintele Uniunii Armenilor din România, senatorul Varujan Vosganina, dar și liderul armenilor din Parlament, deputatul Varujan Pambuccian.

Conform tradiției, după slujbă credincioșii au primit ciorbă de urechiușe. ”Tradiția a rămas la fel ca acum sute de ani, respectiv urcarea dealului, începerea procesiunii, săvârșirea Sfintei Liturghii, urmate de agapa tradițională în noua trapeză pe care am reușit să o construim. În județul Suceava, în toată Europa, Zamca și Hagigadar sunt singurele mănăstiri armene. Avem două mănăstiri, din păcate armenii s-au împuținat, dar cei care au rămas mențin tradiția și obiceiurile”, a declarat Azad Mandalian, parohul Bisericii Armene din Suceava. În toate zilele tradiţionalului pelerinaj de la Mănăstirea Hagigadar au fost prezenți zeci de tineri armeni din 30 de ţări din Europa, Orientul apropiat şi nordul Africii.