Sute de credincioși au trecut în zilele de Paște pe la mormântul fostului arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen, de la Mănăstirea ”Sihăstria Putnei”, care a murit anul trecut de coronavirus. Oamenii s-au rugat la mormântul înaltului prelat și au aprins câte o lumânare. Mormântul IPS Pimen se află într-o zonă mirifică. Pe lângă mormânt curge molcom un pârâiaș iar alături se află o frumoasă bisericuță de lemn, Biserica ”Sf. Ioan Evanghelistul”, cu un turn clopotniță. Bisericuța a fost ridicată la îndemnul și cu directa purtare de grijă a Înaltpreasfinţitului Pimen, fiind sfințită la 26 iulie 2006.

