Câteva sute de urători din județul Suceava, dar și din Neamț și Iași au participat, astăzi, la Festivalul obiceiurilor de iarnă pe stil vechi de la Drăgușeni. O manifestare similară a avut loc și în comuna Râșca, la Slătioara, cele două festivaluri încheind ediția de anul acesta a Programului „Crăciun în Bucovina. La parada de la Drăgușeni au participat aproximativ 15 formații de urători și colindători, care au pornit din fața primăriei acestei comune și până în parcul central. După ce au defilat în paradă, cetele de urşi, capre şi mascaţi au urcat rând pe rând pe scena din parcul din centrul comunei Drăguşeni, acolo au susținut un scurt spectacol de datini şi obiceiuri pe stil vechi. În cuvântul său, primarul din Drăgușeni, Vasile Cepoi, le-a mulțumit tuturor celor care au sprijinit organizarea acestui festival. „Sunt bucuros că reușim an de an să păstrăm acest festival. Mulțumim Centrului Cultural Bucovina, Consiliului Județean Suceava, tuturor care au venit alături de noi și am putut să organizăm acest eveniment, Consiliul Local Drăgușeni și toți ceilalți”, a spus Vasile Cepoi.