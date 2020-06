Sute de spectatori au participat în acest weekend la concertele de Rusalii de la Cetatea de Scaun a Sucevei și de la Muzeul Satului Bucovinean. În Cetate a răsunat muzica simfonică iar la Muzeul Satului muzica populară.

Entuziasmați de reacția turiștilor prezenți gazdele au ținut să le transmită mulțumiri pe paginile de facebook ale Muzeului Satului Bucovinean și Cetății de Scaun ”amenințându-i” cu multe surprize plăcute în viitor.

”Vă mulțumim că ați fost câteva sute bune care ați ales să vizitați Cetatea de Scaun a Sucevei și să petreceți după amiezi de relaxare culturală în acorduri de muzică clasică și café concert.

Ne-am bucurat împreună, copii, adolescenți, tineri, părinți, bunici, suceveni și turiști din multe părți ale țării, de frumusețea copleșitoare a cetății care a fost mângâiată zilele acestea de strunele, clapele și vocile extraordinare ale minunaților și eleganților interpreți.

Au fost clipe atât de frumoase și de intense încât am putut pipăi emoția din jur la acordurile Baladei lui Ciprian Porumbescu, ori ale Horei Staccato care au sunat altfel acasă la cel mai mare roman al tuturor timpurilor.

Am simțit că v-a fost cu adevărat DOR DE VIAȚĂ ȘI DE CÂNTEC!

Vă mulțumim că v-ați respectat pe voi, între voi și pe artiști și pe noi! Mulțumim că regulilele de distanțare și sanitare vă sunt atât de cunoscute și că au intrat în deprinderile voastre atât de bine!

Vă așteptăm la Cetatea de Scaun a Sucevei, pregătim multe surprize plăcute pentru voi!”

”Vă mulțumim pentru acest sfârșit de săptămână minunat pe care ni l-ați oferit.

Vă mulțumim că ați fost câteva sute bune care ați ales să vizitați Muzeul Satului Bucovinean și să vă ostoiți dorul de viață și de cântec la noi în sat!

Am așteptat mult să vedem bucuria și pofta de muzeu de pe chipurile dumneavoastră.

Și a fost atâta tihnă azi în satul bucovinean, cum de mult nu am mai simțit. Am simțit cum respirați cu nesaț aerul înmiresmat de flori, purtat de vântul care și el a aplaudat în răstimpuri din toate puterile întâlnirea cu voi, dragi oameni!

Am văzut cum v-ați făcut una cu iarba și ați privit cerul sau ați ascultat fie trilurile păsărilor, fie cântecele instrumentiștilor sau ale interpreților celebrului Ansamblu ”Ciprian Porumbescu” veniți să vă cânte de bucuria reîntâlnirii!

Am privit cum v-ați oprit cuminți în gangurile caselor, v-ați așezat pe bănci și v-ați uitat mulțumiți către veșnicie.

Și ne-am bucurat împreună, copii, adolescenți, tineri, părinți, bunici, suceveni și turiști din multe părți ale țării.

Vă mulțumim că v-ați respectat pe voi, între voi, pe artiști și pe noi! Mulțumim că regulile de distanțare și cele sanitare vă sunt atât de cunoscute și că au intrat în deprinderile voastre atât de bine!

Și cum spune un cântec celebru: țineți minte, sfârșitul nu-i aici!

Vă așteptăm la Muzeul Satului Bucovinean, pregătim multe surprize plăcute pentru voi!”