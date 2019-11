Aproape 350 de suceveni și-au testat gratuit glicemia, joi, în cadrul unei acțiuni organizate la Spitalul Județean Suceava. 21 dintre aceștia au fost diagnosticați cu diabet zaharat, 3 fiind internați de urgență. Specialiștii Centrului Antidiabetic au organizat o campanie GRATUITĂ de testare a glicemiei și de informare privind riscurile diabetului și complicațiile acestuia. Campania este parte a Săptămânii Mondiale de luptă împotriva Diabetului Zaharat, sărbătorită în fiecare an în apropierea zilei de 14 noiembrie.

Ținând cont de faptul că Diabetul Zaharat este deja o epidemie la nivel mondial, peste 450 de milioane de oameni fiind afectați de această maladie, iar România înregistrează si ea cifre îngrijorătoare, cu peste 1,8 milioane de persoane cu diabet zaharat, acțiunile de educație, informare și pevenție sunt foarte importante și utile întregii societăți și singura soluție pentru încetinirea acestui fenomen. În plus, zona Moldovei are una dintre cele mai mari incidențe ale diabetului la nivel național, 12,38% din populaţia adultă, cu vârsta cuprinsă între 20 – 79 de ani, suferind de diabet zaharat, o cifră cu 6,7% mai mare decât media la nivel național. La aproximativ 21.000 de pacienți cu tratament medicamentos, județul Suceava are doar 7 medici, e semnalul de alarmă transmis de dr. Gabriela Crețeanu, coordonatorul Centrului Județean AntiDiabetic. Este motivul pentru care reputatul medic sucevean cere ca repartizarea diabetologilor să se facă în funcție de numărul de bolnavi, nu de preferințele pentru clinici universitare. Solicitarea va fi pusă în discuție și la Congresul Federaţiei Române de Diabet, care va avea loc pe 14 noiembrie.

Persoanele participante la acțiunea de joi au putut să deguste și alimente care sunt recomandate în dieta persoanelor cu diabet, în special fructe și legume. Dr. Gabriela Crețeanu a subliniat importanța familiei în ceea ce privește îngrijirea persoanelor cu diabet și a arătat că atunci când devine o persoană devine o persoană cu diabet, pentru aceasta este o mare dramă și are nevoie de sprijinul celor din jur. „Noi trebuie să educăm persoanele din jurul lor, familia lor, să-i îngrijească și stilul de viață al tuturor să devină comun atât pentru persoanele cu diabet cât și pentru familia lor”, a spus Crețeanu. 347 de persoane au fost testate în cadrul acțiunii de joi. 63 au fost diagnosticate cu prediabet și au primit materiale informative și recomandarea de a repeta testul și analizele specifice. Alte 21 de persoane au fost găsite cu diabet zaharat. Dintre acestea, 3 persoane, între care și un angajat al spitalului, au fost internate de urgență.