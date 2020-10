Pe 17 octombrie, polițiștii suceveni au dat 112 amenzi în valoare de 53.600 de lei pentru nerespectarea normelor COVID. Sancțiunile au fost aplicate în timpul controalelor efectuate la 140 de societăți comerciale. În aceeași zi, polițiștii suceveni au verificat 662 de persoane cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse în context COVID-19.

