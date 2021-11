Suzuki a prezentat, în premieră mondială și ulterior locală, noul S-CROSS. Noul autoturism îmbină designul îndrăzneț caracteristic SUV-ului cu elemente care asigură un confort deosebit, oferind astfel o experiență de condus excepțională și, în același timp, ecologică, alături de funcții avansate de siguranță și conectivitate. În plus, ca o continuare a demersurilor în direcția protejării mediului, Suzuki a anunțat că, începând cu anul viitor, își va extinde gama de modele strong hybrid pe piața europeană.

Noul S-CROSS este cel mai recent model din gama SUV 4WD pe care Suzuki o dezvoltă de peste 50 de ani încoace. „Îndrăzneț, sofisticat, versatil”. Noul S-CROSS este un SUV care oferă toate aceste trei concepte la un nivel foarte înalt”, a declarat la premiera mondială Shigeru Aoyama, Chief Engineer Suzuki.

„Nevoile consumatorilor se schimbă constant, iar noul S-CROSS a fost special conceput pentru a răspunde provocărilor vieții cotidiene, fiind ideal pentru cei care doresc să își depășească limitele și să treacă în următoarea etapă a vieții. Totodată, acesta este potrivit familiilor, datorită spațiului generos din interior și a multiplelor sisteme de siguranță reunite sub conceptul Suzuki Safety System.”, a completat Nicoleta Gerea, General Manager Suzuki România.

Designul îndrăzneț reflectă din toate unghiurile silueta impunătoare a unui SUV robust. Grila frontală de culoare neagră, farurile și stopurile ascuțite echipate cu tehnologie LED cu 3 puncte de iluminare puternică și arcurile pătrate ale roților, alături de garniturile argintii de pe față și spate construiesc natura plină de forță și vitalitate a noului SUV S-CROSS.

S-CROSS dispune de o tehnologie de control sofisticată. Motorul turbo BOOSTERJET de 1,4 litri cu injecție directă, cuplu mare și sistem mild hybrid SHVS de 48 V, este eficient și plin de forță. Elemente precum sistemul ALLGRIP SELECT 4×4, afișajul audio de 9 inci și o serie de tehnologii avansate de siguranță facilitează o experiență de condus plăcută și relaxantă.

Interiorul are un design tridimensional care se potrivește caracterului unui SUV puternic, cu un spațios generos care poate găzdui confortabil 5 adulți. Portbagajul are o capacitate de 430 de litri, oferind o versatilitate excelentă pentru diferite activități, în timp ce plafonul panoramic cu deschidere mare sporește plăcerea din timpul călătoriei.

Noul S-CROSS va fi produs la Magyar Suzuki din Ungaria și va fi vândut în Europa la sfârșitul acestui an. În România, noul S-CROSS va fi comercializat în 13 versiuni prin combinarea dotărilor, a transmisiilor și a tracțiunii, având prețuri de pornire de la 18.550 euro TVA inclus. Așadar, versiunea medie 4×4, de bază, are un preț de achiziție de 22.000 euro TVA inclus și poate ajunge până la 26.250 euro TVA inclus pentru versiunea Luxus 4×4, transmisie AT. Procesul de vânzare se desfășoară prin intermediul rețelei de dealeri autorizați, care cuprinde 26 de centre Suzuki, aflate în principalele orașe ale țării.

Suzuki Motor Corporation

Suzuki Motor Corporation a fost înființată în 1920 și a sărbătorit anul trecut 100 de ani de existență. Specializată în mașini compacte și SUV-uri, domeniul de activitate al companiei acoperă automobile, motociclete și motoare exterioare, vândute în 206 de țări din întreaga lume. Business-ul cu automobile a început în 1955 și a înregistrat până în prezent vânzări totale de 75 de milioane de vehicule în 181 de țări. În încercarea de a avea o amprentă de carbon neutră, compania intenționează să introducă vehicule electrice până în 2025, alături de consolidarea gamei sale de modele hibride. În plus, compania își propune să atingă pragul de zero emisii de CO2 în timpul producției până în 2050.

Suzuki Romania

În luna februarie a anului 2008, producătorul japonez a anunțat oficial deschiderea unei sucursale în România cu principalul obiectiv de a coordona, dezvolta și stabili politica comercială a mărcii japoneze pentru întreaga rețea de dealeri auto și de motociclete.

Suzuki comercializează în România o gamă extinsă de autoturisme și motociclete, iar dealerii autorizați Suzuki oferă servicii Sales, Service & Spare Parts în toate cele 30 de locații din țară. www.suzuki.ro