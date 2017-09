Dupa colaborarea cu Mark One pentru „Draga mama”, piesa prezenta pe albumul acestuia, Syan Lion revine in atentia publicului cu al doilea single reggae al sau, „Muzica”. Prin acesta ne dovedeste inca o data, daca mai era nevoie, ca muzica poate fi ascultata indiferent de ritmuri, de starile prin care treci, cine esti, unde esti sau ce faci in acel moment. Pentru tine ce este muzica?

Pentru Syan Lion „Muzica” este nu doar titlul noului sau single, ci si un mod de a-si exprima gandurile, sentimentele si, mai ales, de a scoate in evidenta faptul ca oricine are nevoie de linistea pe care o poate dobandi ascultand-o.



„Muzica… unicul nostru medicament! Tine-o mereu aproape, indiferent de stil, are aceeasi limba(grai) ca in rai, acolo vorbesc ingerii, in muzica notele”, spune Syan Lion despre single-ul compus chiar de el, instrumentalul fiind realizat de catre Lion Riddims, cel mai bun producator reggae international.

Chitara se face auzita de catre artistul rap underground, E.R.U, baking vocal fiind Sonya Filip (Nya), iar piesa beneficiaza de un clip in regia lui Syan in colaborare cu John Diamond – Records, in care il putem observa pe artistul international reggae, Raphael.

Te intrebi cine este Syan Lion? Cantaretul este din Romania, se apuca de hip hop in ’97, in ’98 devine memru al trupei Manifest, iar in 2001 membru al clanului Cercul de foc. Face o pauza si se intoarce in industria muzicala in 2015, dar de aceasta data in muzica reggae, unde isi dezvolta o noua pasiune. In 1 mai 2016 a lansat un nou single intitulat „Rulez”, in colaborare cu 3 artisti italieni, Gonzo din trupa Early Vibes si membru al clanului Riviera Massive, Bomboletta (Riviera Massive) si Anam. In prezent artistul colaboreaza cu artisti cunoscuti din muzica rap-reggae din Romania.