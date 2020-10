Miercuri, 30 septembrie, nu a fost o zi oarecare pentru Bogdan Ionescu, fostul soț al Elenei Băsescu. Sfârșitul toamnei a adus un nou început pentru Syda, căci a spus un „DA” hotărât în fața ofițerului stării civile. Cea care i-a devenit soție este o brunetă superbă de origine turcă, pe nume Sheila Giafer, potrivit click.ro.

Bogdan și Sheila se pregătesc acum de nunta care va avea loc în țara natală a miresei, Turcia. Evenimentul se va sesfășura în unul dintre cele mai exclusiviste locuri din Instanbul, Cirigan Palace Kempinski, un superb palat de pe malul Bosforului, unde un apartament de lux are prețul de 3.500 de euro/noapte, mai scrie sursa citată.

