Stino Grant a revenit la SYL Recordings cu o noua piesa intitulata „Can You Feel It?”. Piesa are o linie de bass caracteristica stilului tech-house tinandu-te in „priza” pana la break, unde un vocal housy fura spectacolul. Daca va place doar instrumentalul, pe langa varianta originala, single-ul contine si o varianta dub mix pe care o puteti savura din plin.

Single-ul „Can You Feel It?” este deja sustinut de artisti precum Andi Durrant, Cristian Varela, David Clarke, Kataa, Luigi Madonna, Paco Osuna, Raumakustik, Richie Hawtin, Sam Divine, Sergio Matina si multi altii.

Premiera internationala a piesei a fost facuta pe Dubiks Blog.

Stino Grant este un DJ si un compozitor de muzica house si tech house din Timisoara. Anul trecut, in decembrie, Stino Grant si-a lansat albumul de debut intitulat „The Speaker Of The House” fiind sustinut de Deepjack, Hector de Mar, Joseph Capriati, Livia Andrei, Marco Carola, Sean Norvis, The Shapeshifters si multi, multi altii.

Piesa poate fi ascultată aici: link: https://www.youtube.com/watch?v=Yl56gPnF1AQ