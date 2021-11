Dezvăluire şocantă la 36 de ani de la turnarea filmului ”Rocky IV”! Sylvester Stallone şi-a amintit că după un schimb de pumni ”pe bune” cu Dolph Lundgren a ajuns la Terapie Intensivă şi a fost la un pas de moarte, notează click.ro.

”Primul lucru pe care l-am filmat la lupta cu Drago a fost intrarea mea în ring, intrarea lui în ring şi pregătirea luptei. Apoi am fost accidentat destul de grav în timpul luptei încât a fost nevoie să fiu dus cu avionul la Terapie Intensivă. Practic, m-a pulverizat. Deşi nu am simţit mare lucru în timpul filmării, puţin mai târziu, în timpul nopţii, inima mea a început să se umfle, tensiunea mi-a crescut alarmant şi am început să vorbesc cu îngerii. Probabil că am leşinat pentru că următorul lucru pe care mi-l amintesc este din timpul zborului către secţia de Terapie Intensivă”, a povestit Stallone, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/sylvester-stallone-lundgren-era-sa-ma-omoare-rocky-iv