În această atmosferă de toamnă târzie, cei de la T. R. U. P. au lansat videoclipul piesei „Noiembrie Uitat”, o baladă ce, cu siguranță, își va găsi locul în playlistul fiecăruia dintre noi.

Link videoclip: https://youtu.be/cGZ0BsGh_9E

Acordurile chitarei îți captează atenția din primele secunde, iar ritmul minimalist și orchestrația discretă susțin o linie melodică rafinată interpretată impecabil de solista grupului.

Fiind un proiect muzical nou-nouț, sincer, ne-a surprins greutatea și acuratețea acestei piese, însă ne-am lămurit rapid. Făcând mici săpături, am aflat că în componența grupului sunt artiști cu experiență, persoane creative și cu „antecedente” remarcabile în zona compoziției și producției muzicale.

Am remarcat-o inițial pe Francesca Sârbu (Franny), solista grupului, care are la activ câteva videoclipuri lansate cu propriile compoziții muzicale, făcându-se remarcată cu piese precum „Recunosc” și „Halucinogen”, dar și cu diverse colaborări în zona underground. Frumoasa artistă este un muzician cu acte în regulă, absolvent a UNMB, pianist, compozitor, textier și o voce cu adevărat specială.

Francesca a spus: „T.R.U.P. si suflet pentru muzica de „suflet”! Asta încerc să fac încă de la 6 ani și simt că a venit momentul ca prin acest proiect, alături de colegii mei, să aducem căldura notelor muzicale și a mesajelor cu însemnătate în casele, mașinile voastre sau chiar și în căștile care vă acompaniază plimbarile/drumurile cu vibe-uri si povești muzicale”.

Băieții din grup sunt cunoștințe mai vechi, ei scriind cumva istorie în zona trupelor de live, fiind fondatorii Perpetuum, una dintre cele mai apreciate trupe de club și evenimente din București până acum ceva ani, când au hotărât să își mute activitatea concertistică în țările scandinave.

Marius Draghici și Cătălin Fântâneanu, căci despre ei este vorba, pe lângă mulțimea de concerte cu care și-au încantat fanii, au o activitate intensă și în zona creativă a muzicii, având compoziții și colaborări cu o serie de artiști consacrați din România.

„Am pornit la drum crezând în șansa noastră, în potențialul nostru creativ și nu în ultimul rând, în toți acei oameni care ne-au oferit necondiționat sprijin moral și dragostea lor. Suntem și vom rămâne T. R. U. P. și suflet pentru ei și pentru voi cei care ne veți oferi șansa să demonstrăm că merităm un colțișor în inimile voastre”, a spus Marius Draghici, instrumentist (chitară bass, chitară clasică și acustică), compozitor.

„Noiembrie Uitat” este prima piesă T. R. U. P. extrasă de pe un album ce urmează să fie lansat anul viitor. Aceasta este compusă de Marius Draghici și Francesca Sârbu, care, de altfel, a scris și frumoasele versuri, avându-i ca producători pe Silviu Dumitrașcu și Vlad Andrei.

Marius a ales să lucreze cu această echipă, motivat fiind de prietenia ce îi leagă și de faptul că alături de Silviu și-au pus amprenta pe câteva piese de succes, dintre acestea remarcându-se Lora – „Puișor”, Belleamy – „Bye Bye”, Amalia feat. Eli – „Prizonieri”.

Sunetul a fost desăvârșit de către Cătălin Fântâneanu (Solo), acesta realizând mix/ masterul noii piese. Solo, cum este alintat chitaristul grupului, are la rândul lui realizări personale, creând și producând pentru o serie de artiști autohtoni și internaționali.

„T. R. U. P. este un nou proiect care ascunde trairi, experiente, suferinte, bucurii, toate combinate cu armonii care genereaza emotii.”, spune Solo Catalin Fantaneanu.

Videoclipul este realizat de către Ciprian Moraru și a fost filmat într-un cadru natural desăvârșit al Domeniului Cantacuzino din Florești, lângă coloanele impunătoare ale palatului „Micul Trianon”, introducându-ne perfect în povestea piesei.

„Noiembrie uitat” reprezintă un start excelent pentru proiectul muzical T. R. U. P. și o piesă pe care o vedem indiscutabil hit.