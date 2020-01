Fosta tabără de la Bucșoaia, din orașul Frasin, ar urma să preluată de Ministerul Tineretului și Sporturilor pentru a fi transformată într-un complex sportiv. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, după ce joi s-a întâlnit cu ministrul tineretului. El a amintit că în momentul de față, în tabăra de la Bucșoaia nu se întâmplă nimic de mai mulți ani de zile. „Tabăra a fost transferată de la Guvern la Primăria Frasin. Primăria nu are resurse și din păcate în ultimii ani și mai mult s-a deteriorat. Acolo sunt peste 20 de pavilioane în inventar. Soluția la care am ajuns cu Ministerul Tineretul și Sporturilor și am vorbit, și cu primăria Frasin pentru preluarea de urgență de către minister. Acolo este o suprafață de teren de 14 hectare pe care ar urma să fie amenajat un complex sportiv național, investiție care s-ar putea realiza prin CNI. El a spus că iar din 2021 Ministerul Tineretului și Sporturilor are posibilitatea să acceseze bani europeni, module de până la cinci milioane de euro pentru diverse baze sportive, cu terenuri pentru fotbal, bazine de înot, piste pentru sporturi de iarnă și așa mai departe. Cred că este singura soluție astăzi să putem să facem ceva în inima județului, în tabăra care este rămasă în paragină. Ministerul Tineretului vrea să preia tabăra. Am discutat și cu dumnealor și cu cei de la Compania de Investiții să găsească soluții pentru modernizarea fostei tabere de la Bucșoaia. Acolo se va dori un mixt. O acțiunea mixtă și de turism, în special pentru tineri, dar și de sport”, a declarat că în zona de Nord – Est a României nu există complexe sportiv moderne.

