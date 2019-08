Anul omagial al satului românesc, 2019, a adus la Școala Gimnazială „Niculae Popinceanu” Mihoveni, în perioada 11-15 august, o bucurie nouă și o lucrare deosebită, în spiritul promovării valorilor și tradițiilor populare, prin intermediul unei Tabere de vară intitulată: „Două mâini dibace câte nu pot face!”

Cu acceptul și sprijinul d-nei director Ioana-Smaranda Bahrincean, au pornit înscrierile elevilor și prietenilor lor. La atelierele de cusut, de mărgele și de pictură pe sticlă au luat parte 32 de elevi (din Mihoveni, Șcheia, Suceava, Costâna), îndrumați de 5 voluntari și gospodine ale satului – Ciot Stela, Ciorbă-Andrian Carmen-Lăcrămioara și Dîrja Maria – sub coordonarea d-nelor prof. Elena Berari, Alina-Elena Lăzăreanu și Alexandra Munteanu și a fostei eleve a școlii, Megara-Georgiana Berari, de la care a și pornit ideea taberei și care ne-a mărturisit: „Am participat și în alte tabere, în calitate de voluntar, la atelierele de cusături. Abia descoperisem eu însămi fascinanta poveste a acului, iar când am observat încântarea copiilor față de aceste activități, mi-am spus că o astfel de experiență trebuie împărtășită cu elevii din școala mea.”

Parteneriatul cu Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mihoveni, reprezentată prin preotul paroh Florin Melinte și preotul Viorel Lazăr, a contribuit la un deosebit debut de tabără, în duminica consacrată de Biserică pericopei înmulțirii pâinilor. Participanții s-au întâlnit la biserică, unde au primit binecuvântarea preoților pentru activitățile practice din zilele următoare, s-au făcut rugăciuni, s-au binecuvântat pâinile pentru primirea oaspeților în tabără, o primire cu pâine și sare, simbol al ospitalității și împreună-lucrării. Activitatea zilei, care a constat în jocuri de cunoaștere interpersonală, a încântat elevii.

Zilele următoare au fost dedicate întru totul muncii pe ateliere. Călăuze în direcția tradiției s-au găsit pe dată și, binevoitoare, au însoțit grupurile de copii, inițiindu-le în tainele lucrului de mână. Aici începe cu adevărat școala, în întâlnirea trecutului cu prezentul, în comunicarea reală și nu virtuală, în comuniune, nu în pribegia pustie de emoții a ecranelor.

Elevii de la atelierul de cusături au confecționat semne de carte, trăistuțe și brățări din mărgele, iar cei de la atelierul de pictură au realizat tablouri cu motive tradiționale și icoane pe sticlă. Ca martori ai unei lumi schimbate la față, în sensul invers al așteptărilor spirituale, descoperim că există în om o libertate care îl leagă de preocupări ale înaintașilor, aceasta face parte din libertatea cea bună.

Joi, 15 august, de Sfânta Maria, ultima zi a taberei, am închinat strămoșilor și familiilor satului lucrul mâinilor noastre, rugând pe Dumnezeu să ne dăruiască să fim credincioși muncii și Bisericii, prin care vine toată îndulcirea sufletului, toată bucuria vieții. Elevii însoțiți de părinți au luat parte la Sfânta Liturghie, la sfârșitul căreia s-a făcut rugăciunea de mulțumire pentru ajutorul primit, apoi vernisajul lucrărilor. Copiii, coordonatorii și colaboratorii au primit diplome de participare și câte un exemplar gratuit al cărții „Lada de zestre. Povești cusute”, din partea reprezentanților pe Suceava ai Platformei Civice ”Împreună”.

Reacțiile pozitive ale participanților la tabără, seriozitatea și dăruirea de care au dat dovadă, ne îndreptățesc să credem că osteneala noastră și-a atins scopul – acela de a conștientiza lumea că satul mai deține încă o putere izbăvitoare ce izvorăște din legătura strânsă a omului cu tradițiile, că oamenii satului sunt vasele de lut în care se mai păstrează pulberea de adevăr, de credință, rânduielile meșteșugurilor, valoarea morală a sufletului, cumințenia și ascultarea. Întâlnirea și legătura dintre familii și tradițiile populare este una dintre cele mai binecuvântate răscruci din viața omului, din existența cărora izvorăște armonia, liniștea și frumosul. Munca îl ține ocupat pe copil, ferindu-i mintea de otrava ispitelor. Copilul se cunoaște prin muncă, dobândește încredere cu fiecare rezultat al mâinilor lui, capătă independență, gust pentru frumos, învață să găsească soluții, dezvoltă o percepție amplă a realității istorice în care trăiește și, cel mai prețios, învață respectul.

Atelierul de lucru nu este doar un loc în care se produc schimbări cu elementele lumii exterioare, ci este locul în care interiorul sufletului omului se dăruiește pe sine liniștii interioare, o liniște a creației al cărei efect este, mereu, inspirația urmată de muncă.

„Mulțumim partenerilor de tabără: pr. Paroh Florin Melinte și pr. Viorel Lazăr din Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Mihoveni care au fost prezenți zilnic la activitățile noastre și au oferit elevilor gustările de la pauză, d-lui primar Vasile Andriciuc pentru că ne-a acordat o parte din suma necesară achiziționării materialelor dedicate atelierelor de lucru, d-nei prof. Alexandra Munteanu pentru sprijinul de specialitate, d-nelor Ciot Stela, Ciorbă-Andrian Carmen-Lăcrămioara și Dîrja Maria pentru îndrumarea practică a elevilor în atelierul de cusut”, au declarat prof. Alina-Elena Lăzăreanu și Elena Berari.