În vara acestui an Asociația ”Euroactiv” Suceava a beneficiat de finanţarea Proiectului „Dezvoltarea abilităților pentru copiii și tinerii proveniți din familii defavorizate și pentru cei instituționalizați” din partea Consiliului Judeţean Suceava şi sprijinitt de Universitatea „Ovidius” din Constanţa, de Cristi Costiuc de la S.C. Durantex S.R.L. Suceava, S.C. Rocast Nord S.R.L. Suceava, S.C. Adaria Serv S.R.L. Suceava, S&O Group Suceava, de Vlad Mariana Iuliana, S.C. Tehno World S.R.L. din Baia – Fălticeni și S.C. Adria S.R.L. Suceava.

Una din activităţile proiectului de mai sus a fost organizarea tabere de socializare pentru un grup de 22 de elevi deosebiți, cu situații foarte bune la învățătură instituționalizați la Servicii multifuncționale prntru copiii aflați în dificultate din Fălticeni și Gura Humorului, de la Centrele de Plasament ”Mihail și Gavril” din Solca și ”Sf. Gheorghe” din Dolhasca, dar și elevi de la Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni, de la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava, de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” și de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Elevii de la liceele sucevene și-au achitat cheltuialile de tabără integral, fiind și voluntari ai acestei acțiuni de socializare.

Pe această cale dorim să mulţumim domnului Președinte Gheorghe Flutur și doamnei Rodica Mandiuc de la Consiliul Judeţean Suceava, care a făcut posibil finanţarea acestui proiect, domnilor Cristi Costiuc, Bogdan Păstrăv, Nelu Tcaciuc, Constantin Chiru, doamnelor Vlad Ariana-Iuliana și Gabriela Pavel, S.C. Bucovina S.A., Regia Autonomă de Transport în comun – Constanţa care ne-a asigurat accesul la transportul în comun zi de zi, Universitatea Ovidius din Constanţa care ne-a găzduit organizarea taberei, S.C. Aqualand – Constanţa ce ne-a permis accesul în parcul Aqua Magic din Mamaia, Carrefour – Constanţa – care a sprijinit cu produse de igienă personală, dulciuri şi sucuri pentru grupul de elevi şi studenţi, şi, S.C. RIO Bucovina S.A. Bucureşti, care a asigurat cantitatea necesară de apă plată și minerală pentru întreaga perioadă a taberei, S.C. Betty Ice Suceava care a asigurat înghețata pentru cele 8 zile ale taberei sociale, Telegondola din Mamaia care a asigurat transportul participanților taberei o călătorie dus-întors în Mamaia, Delfinariu din Constanța.

Beneficiarii taberei sau bucurat și de plimbarea cu mașinuțele din Parcul de Distracție Luna Park din Mamaia, Constanța, de plimbare cu Caruselul, cu trenulețul, și alte surprize oferite de organizatorii acestei acțiuni.

Tabăra a fost coordonată de prof. Mihai Greciuc de la Asociaţiei Euroactiv Suceava şi de voluntarii Luca Răscol, Cosmin Munteanu, Alexandru Țibichi, Alexandru-Florinel Tănase, prof. Romeo-Irinel Bolohan, Adelin-Codruț Palaghiciuc, Vlad Iriciuc și de alți voluntari care au sprijinit organizarea acestei tabere cu activități atractive de neuitat.

Din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au participat doamnele psiholog Areta Macovei și educatoarea Daniela Solcan ambele de la Gura Humorului care ne-au sprijinit și sfătuit pentru buna organizare și supravegherea copiilor din Centrele de Plasament de la Solca, Dolhasca, Fălticeni și Gura Humorului.

O altă activitate a Proiectului „Dezvoltarea abilităților pentru copiii și tinerii proveniți din familii defavorizate și pentru cei instituționalizați” este ”Școala de șoferi” pentru 2 tineri din ani terminali instituționalizați la Centrele de Plasament ”Speranța” și Colț Alb din Suceava, cu finanțare integrală din partea Consiliului Județean Suceava. Cei 2 tineri au beneficiat gratuit de avize psihologice și medicale din partea Centrului Best Medical din Suceava.

