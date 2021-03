O serie de instituții de învățământ de top din Elveția vor reîncepe din această vară organizarea de tabere academice pentru copii. Acestea se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani, care își doresc să studieze mai departe în țara cantoanelor sau care, pur și simplu, sunt interesați de o experiență unică din punct de vedere educațional dar și recreațional. În același timp, instituțiile au programe special pregătite și pentru copii cu vârste între 4 și 7 ani. Costurile pentru o astfel de tabără în Elveția încep de la aproximativ 2500 de franci elvețieni, și pot ajunge până la 7000 de franci elvețieni, în cazul unei tabere cu durata de 3 săptămâni, la Lugano, unde pot experimenta domenii profesionale ca arhitectură și design, musical, artă culinară.

Taberele sunt organizate în locații exclusiviste, fie în campusuri universitare sau liceale, fie în spații hoteliere de lux, unde copiii aprofundează intensiv limba engleză sau franceză, în timp ce intră în contact cu domenii profesionale ca management hotelier și ospitalitate, antrepenoriat, arhitectură și design, fotografie, industrie muzicală, ciocolaterie și cofetărie sau alte arte culinare. În plus, participanții au acces la sporturi și cursuri sportive clasice, dar și din zone de nișă cum ar fi: golful, călăria, alpinismul, squash, sporturile nautice sau rafting.

În fiecare an, zeci de familii din Romania aleg Elveția ca cea mai potrivită destinație de studiu universitar pentru copiii lor, dar și pentru EduTaberele organizate aici. Elvețienii își vor prezenta programele pentru anul acesta în cadrul evenimentului Swiss Week, în curs de desfășurare, în perioada 8-14 martie. Evenimentul este o tradiție în zona educației internaționale, desfășurându-se deja de câțiva ani și în țara noastră. Pentru această ediție, instituțiile elvețiene își adaptează oferta educațională pe zona taberelor, oferind în premieră reduceri de până la 20% în cursul acestei săptămâni. Înscrierile se pot face pe www.edutabere.ro sau în birourile consultantului educațional IntegralEdu.

Experiența taberelor educaționale internaționale are o mare valoare adăugată pentru evoluția tinerilor, mai ales după ultimul an petrecut în condiții de viață și studiu anormale. Într-un astfel de program, copiii ajung să își dezvolte mai mult încrederea în sine, se decuplează de la tehnologie și au mai multă activitate offline. În taberele educaționale, participanții socializează, fac sport, își exersează și aprofundează cunoștințele de engleză, franceză sau germană, împreună cu tineri din alte țări, experimentând un mediu cu multă diversitate culturală.

Iată câteva instituțiile participante la ediția Swiss Week din acest an:

Swiss Education Group (SEG) – unul din cele mai renumite grupuri de universități din lume, specializate pe Hospitality, Culinary Arts și International Business, SEG este lider la nivel mondial în domeniul educației hoteliere. Succesul remarcabil al SEG a stabilit noi standarde în industria ospitalității. Păstrând tradiția managementului hotelier din Elveția, toate programele de studiu oferite de SEG combină învățarea academică cu experiența practică și sunt concepute pentru a satisface nevoile angajatorilor din domeniu.

Taberele organizate de SEG se desfășoară la Hotel Institute Montreux (16 – 20 ani) și la Mont Blanc Palace, Leysin (10 – 17 ani), campusuri ale universităților din grup. Cursurile cuprind studiul limbilor străine (engleză, franceză sau germană), introducere în industria hoteliera, arta culinară, excursii, vizite la renumita fabrica de ciocolată și multe alte activități educaționale și de relaxare.

Taberele Swiss Languge Club (10 – 17 ani) sunt organizate în Mont Blanc Palace, un fost hotel transformat într-un superb campus universitar. Cursurile cuprind studiul limbilor străine (engleză, franceză sau germană) și extra module la alegere, precum: Adrenaline Rush, Discover Switzerland, Swiss Culinary Delights, Fun and Games și altele. Pentru cei ce își continuă studiile universitare la Swiss Education Group, le va fi returnată taxa taberei (până în cuantumul de 4500 CHF).

The American School in Switzerland (TASIS), cea mai veche școală americană privată din Elveția, fondată în anul 1956. Aici învață elevi din peste 42 de naționalități, cel mai mare procent provenind din țările europene și din SUA. Scoala este situată în partea italiană a Elvetiei, în regiunea sudică Ticino. Le chateau des Enfants este o tabără internațională de vară, care se desfășoară în vila Belvedere a școlii TASIS. Copiii pot studia engleza sau franceza și își pot completa orele de curs cu o materie STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arta și matematica) la alegere, au acces la diverse cluburi specializate în mediul subacvatic, artă culinară franceză, pictură, alpinism etc.

Tabăra academică – Lugano (11 – 13, 14 – 18 ani) se desfășoară în clădirea principală a școlii americane din Elveția, în Villa De Nobili. Aici, copiii și tinerii pot alege să experimenteze unele dintre multele module academice și vocaționale oferite, pe măsura pasiunilor și intereselor fiecăruia. Exemple de module disponibile: arhitectură și design, industrie muzicală, artă culinară italiană etc.

Despre IntegralEdu

IntegralEdu este cel mai important consultant educațional pentru studii în străinătate și pentru programele Work and Travel în SUA, cu birouri de consultanță în București, Constanța, Craiova, Galați, Iași și Timișoara. Grupul de firme INTEGRAL are o experiență internațională de peste 28 de ani în oferirea de informații elevilor, părinților și a tuturor celor interesați de alegerea celor mai bune programe educaționale și instituții de învățământ din străinătate, studii gimnaziale, liceale, universitare și centre de limbi străine. Prezentă în România din anul 2008, IntegralEdu este cea mai mare companie de consultanță în educație la nivel local și reprezintă peste 500 de instituții de învățământ de top din întreaga lume.