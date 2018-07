Q. Women’s Singles

First Round

[1] D. Chiesa (ITA) vs. [WC] A. Bondar (HUN)

C. Lister (SWE) vs. J. Cristian (ROU)

R. Sramkova (SVK) vs. B. Eraydin (TUR)

A. Schaefer (GER) vs. [6] D. Radanovic (SRB)

[2] I. Bara (ROU) vs. A. Grymalska (ITA)

K. Zavatska (UKR) vs. P. Leykina (RUS)

A. Cadantu (ROU) vs. [WC] P. Udvardy (HUN)

M. Partaud (FRA) vs. [7] E. Rybakina (KAZ)

[3] G. Garcia Perez (ESP) vs. D. Seguel (CHI)

I. Soylu (TUR) vs. N. Dascalu (ROU)

[WC] I. Fetecau (ROU) vs. O. Ianchuk (UKR)

R. Jani (HUN) vs. [5] C. Buyukakcay (TUR)

[4] P. Badosa Gibert (ESP) vs. U. Eikeri (NOR)

C. Dinu (ROU) vs. C. Skamlova (SVK)

C. Liu (USA) vs. M. Osaka (JPN)

[WC] A. Prisacariu (ROU) vs. [8] S. Karatantcheva (BUL)