Inspectorii Gărzii Forestiere Suceava au indetificat din nou tăieri ilegale de arbori în pădurile private de pe raza comunei Udești unele săvârșite chiar joi, 7 martie, imediat dupa plecarea din zona a delegatilor care au efectuat primele controale.

”În plus fata de constatarile din ziua de 7 martie 2019, a fost constatata taierea a

inca 21 de arbori de mari dimensiuni, cu un volum total de 58 mc si o valoare de peste 30.600 lei. Fapta respectiva constituie contraventie, chiar daca s-ar constata ca a fost savarita de proprietarul padurii respective. Un volum de circa 10 mc de materiale lemnoase se afla inca la cioata, a fost confiscat și predat in custodie Ocolului Silvic Dolhasca. În zona padurilor respective, in care nu este asigurata paza padurii prin ocoale silvice, au existat constant taieri ilegale și conflicte intre proprietari și hotii de padure. Asigurarea pazei padurilor prin structuri autorizate, obligatorie pentru tot fondul forestier national, este singura masura eficienta de gestionare durabila a padurilor respective. Costul serviciilor de paza, chiar daca ar fi achitat de catre proprietar, este mult mai mic decat pagubele produse prin furtul masei lemnoase. in cazul prezentat, valoarea masei lemnoase vanduta ca lemn de foe este mult mai mica decat cea pe care ar fi achitat-o ocolul silvic in cazul in care paza era asigurata prin contract”, a declarat inspectorul șef al Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel.