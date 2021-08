Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean a avizat astăzi numirile prin detașare în interesul învțământului a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava pentru anulș școlar 2021-2022 începînd cu 1 septembrie până la organizarea concursului dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar. Potrivit informațiilor furnizate de conducerea IȘJ Suceava, în această ședință au fost numiți 273 de directori și directori adjuncți prin detașare în interesul învățământului. Dintre aceștia 229 au fost menținuți în funcție iar 44 sunt cu mandat nou. Iată comunicatul oficial de la IȘJ Suceava și lista cu directorii de școli.

, 8.8 out of 10 based on 4 ratings