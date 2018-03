Cel mai recent single al lui Wilkinson își face loc prin cosmos! Take It Up este o bombă desăvârșită, concepută și lansată în colaborare cu Sub Focus. Annie Mac a ales-o, de asemenea, drept Hottest Record pe BBC Radio 1!

Dar nu ne crede pe noi sau pe ea, crede-ți urechile:

Wilkinson ft Sub Focus from tallest building in Europe

Steaua norocoasă a lui Wilkinson i-a imprimat numele pe toate afișele de petreceri din Europa. După trei single-uri în UK Top 40, DJ-ing de drum and bass și un turneu cu o formație live, cariera sa poate fi sumarizată ca fiind a unui cameleon. Harta sa de parcurs a inclus Radio 1 Big Weekend, Glastonbury, Wireless, SW4, Reading & Leeds, EDC Vegas și o rezidență la Amnesia, Ibiza.

Wilkinson va pune muzică, cu MC Ad-Apt la voce, la R:EVOL:UTION Festival. Acesta are loc între 31 mai și 2 iunie la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, cu Gogol Bordello, DUB FX, Raresh, The Qemists, 1000mods și mulți mulți alții. Biletele pe trei zile sunt disponibile la 169 RON (prețul pe o zi, la intrare) și la 189 RON (cu camping inclus). Acestea se găsesc pe eventim.ro și iabilet.ro.