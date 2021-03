Lucrătorii Polițiștii Orașului Gura Humorului au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie din Pârteștii de Jos, că vecinul ei, în vârstă de 81 ani a fost victima unei infractiuni de tâlhărie.

Pe 20 februarie în timp ce bărbatul se afla la domiciliul său din localitatea Pârteștii de Jos, în jurul orei 22:00 s-a trezit in timp ce era lovit.

În seara de 20 februarie 2021, după orele 21:00 o persoană necunoscută a pătruns în locuința sa prin dislocarea unei ferestre, a răvășit bunurile din încăpere, după care a pătruns în camera unde acesta dormea, l-a lovit o singură dată cu pumnul în zona feței, lăsându-l inconștient, după care i-a sustras o centură tip ”chimir” de pe masă (în care susține că avea actele personale și suma de 2150 lei) și a părăsit locuința prin același loc pe care a intrat.

A fost întocmit un cerc de bănuiți care locuiesc pe raza satelor Pârteștii de Jos și Humoreni.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „tâlhărie calificată”.

În continuarea cercetărilor efectuate, au fost obţinute date că autori ai faptei sunt doi bărbați de 28 ani și de 43 ani, ambii din sat Gulia, oraş Dolhasca.

La 25 februarie au fost puse în aplicare mandate de percheziţie, iar cu ocazia efectuării percheziţiilor au fost identificate mijloace materiale de probă. Totodată, au fost puse în aplicare şi mandate de aducere pentru cei doi la sediul I.P.J. Suceava pentru audieri.

Din cercetări a reieşit faptul că în seara de 20 februarie 2021, cei doi s-au deplasat pe raza satului Deleni cu autoturismul, iar în apropierea locuinţei victimei bărbatul de 28 de ani a coborât şi a intrat în locuinţa persoanei vătămate, l-a lovit şi i-a sustras chimirul în care acesta avea suma de 2150 lei şi actele personale. După comiterea faptei, autorul s-a deplasat spre locul unde convenise să fie aşteptat de celălalt bărbat cu autoturismul, părăsind zona comiterii faptei – cei doi au împărţit suma de bani sustrasă.

În urma materialului probator administrat, s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de cei doi sub aspectul comiterii infracţiunii de „tâlhărie calificată” şi sub aspectul comiterii complicităţii la infracțiunea „furt calificat”, precum şi reţinerea acestora pentru o durată de 24 ore, fiind introduşi în C.R.A.P. al I.P.J. Suceava.

