TalkCharge a fost fondata in 25 august 2015 de Ankush Katiyar si este o platforma care permite reincarcarile online si plata facturilor pentru utilitati. Totodata, ofera utilizatorilor cupoane de reducere in mai mult de 500 de magazine si posibilitatea de a castiga bani daca fac achizitii prin TalkCharge. Prin urmare, aceasta nu este numai o platforma sigura pentru reincarcarea telefonului si realizarea platilor online a facturilor, ci si o platforma de marketing afiliat care vine in intampinarea clientilor cu oferte atractive in comisioane si cupoane de reduceri.

Ankush Katiyar – omul din spatele platformei

Ankus, fondatorul platformei TalkCharge este de profesie inginer si, totodata, un geniu in programare si codificare. La 18 ani a realizat potentialul tranzactiilor online si si-a indreptat atentia catre acest domeniu. Fiind intrigat de modul in care functioneaza modelul de afiliere sau marketingul afiliat, curand a devenit pasionat de acesta si a inteles cum poate genera schimbari platformei pentru a-i ajuta pe cumparatorii online sa economiseasca bani si sa beneficieze de reduceri.

Marketing-ul afiliat – modelul castigator pentru toate partile implicate

Ankush Katiyar considera ca modelul de afiliere este avantajos pentru toate partile implicate – clienti, agenti comerciali si parteneri de afiliere. De aceea a decis sa inceapa o aventura proprie in acest domeniu, dar intr-un mod unic si inedit. Astfel a aparut platforma TalkCharge.

Industria si tendintele curente

Segmentul de plata si reincarcare are multi utilizatori, dar platforma TalkCahrge a abordat o strategie diferita, ceea ce o face unica. In loc sa se limiteze numai la facilitarea platilor online, a inclus si diverse filiale in portalul sau, lucru pe care ceilalti jucatori de pe piata nu il fac inca.

Provocari si inovatii

Inceperea propriei afaceri este interesanta si, totodata o sarcina dificila, mai ales daca dispui de un buget limitat, iar povestea platformei TalkCharge nu face exceptie. De la concept, punerea acestuia in practica si dezvoltare, TalkCharge a trecut prin toate etapele aferente. Din cauza bugetului limitat, platforma a obtinut greu un sediu de birouri adecvat si a durat ceva timp pana a reusit sa angajeze persoanele potrivite si sa obtina legaturile si parteneriatele aferente.

Insa Ankuh Katiyar si Shivani Gupta nu s-au lasat descurajati. Ei au inceput prin a se ocupa de tot incepand de la asistenta de marketing, operatiuni, codare si efectuare angajari, fiind concentrati complet pe ideea de a oferi cele mai bune servicii utilizatorilor.

Provocarile – cea mai buna cale de a invata

Potrivit lui Ankus, micul geniu din spatele platformei TalkCharge, provocarile sunt cea mai buna metoda de a invata, in vreme ce experientele iti ofera oportunitatea de a deveni cea mai buna versiune a ta. Ankus a trebuit sa invete cea mai buna strategie de marketing pentru a-si prezenta proiectul potentialilor parteneri.

Totodata, prin mentinerea standardelor abordarii de catre social media a companiei, Ankus si-a creat propriul brand, ocupandu-se personal de toate aspectele. Acest lucru, sta la baza succesului platformei, Ankus fiind pe deplin constient de modul in care functioneaza, dar si de etapele care trebuie urmate pentru a creste productivitatea.

De ce este unica paltforma TalkCharge

Ceea ce face ca TalkCharge sa se distinga radical de alte platforme de plati si reincarcari online este faptul ca serveste simultan o combinatie de elemente total diferite – reincarcari, plati facturi si carduri E-cadou. Mai mult, utilizatorii pot beneficia de liste cuprinzatoare cu oferte si cupoane de la peste 500 de magazine online si pot castiga in urma cumparaturilor prin TalkCharge care functioneaza si ca o platforma de marketing afiliat.