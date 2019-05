Polițiștii din cadrul SPR 3 Marginea au fost sesizați vineri prin SNUAU 112, despre faptul că pe DN17A, pe raza localității Marginea a avut loc o tamponare între două vehicule cu avarii.

În jurul orei 15.40, un localnic a condus tractorul neînregistrat, pe DN17A, iar la intersecția cu strada Guțului, a efectuat manevra de viraj la stânga, pentru a intra pe această stradă, fără a se asigura în mod corespunzător, fiind acroșat în lateral stânga spate de un autoturism, care efectua manevra de depășire, rezultând pagube materiale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „conducerea unui vehicul neînregistrat”.