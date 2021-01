În ultima zi a anului trecut un bărbat de 57 ani, din mun. Rădăuți, conducea autoturismul pe str. Piața Unirii din mun. Rădăuți, a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa de către un bărbat de 30 ani, din com. Horodnic de Jos, în urma impactului acesta a fost proiectat la rândul său față-spate în autoturismul condus de către o tânără de 19 ani, din mun. Rădăuți.

În urma impactului, o femeie de 21 ani, din com. Horodnic de Jos, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 30 de ani, a suferit leziuni ușoare.

Șoferul de 57 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Ceilalți doi conducători auto implicați în eveniment au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat în ambele cazuri, după care li s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunilor de și „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”.