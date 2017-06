Două mașini au fost avariate, ieri, la Udești, după ce s-au ciocnit. Tamponarea a fost provocată de o localnică de 41 de ani, care nu deține permis de conducere. Într-o intersecție, femeia nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de un consătean de 38 de ani. Femeia s-a ales cu dosar penal.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating